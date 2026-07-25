Serdal Adalı Salah'ı açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mısırlı yıldız Mohamed Salah transferindeki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

Murat Özen'e konuşan Adalı, Salah ve temsilcisiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, son teklifin yapıldığını ve kararın oyuncu cephesinde olduğunu aktardı.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

''Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik.

Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk.

Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik.''