Serdal Adalı: Malum güçler izin verirlerse şampiyon olacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüp gündemine ve sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Adalı, çarpıcı sözler sarf etti.

''BU KONUDA TAVİZ VERMEYECEĞİM''

Gelirlerin az olduğunu belirten Adalı, "Avrupa’nın beş büyük ligi deniyor ya hep. Baksınlar kulüplerin naklen yayın gelirleri ne seviyede. Bizde yerlerde. TFF’deki toplantıda apaçık dile getirdim. Asla mevcut sistemi kabul etmeyeceğim. Talep de var. Havuzdan çıkıp, kendi maçlarımızı ayrı yayınlarız. Bu konuda taviz vermeyeceğim. Ya istediklerimizi verirler ya da başımızın çaresine bakarız. Yeni teknik ekip ile yola çıktık. Büyük fedakârlıklar yaptık. Takviyeler getirdik." ifadelerini kullandı.

''MALUM GÜÇLER İZİN VERİRLERSE ŞAMPİYON OLACAĞIZ''

Konuşmasını sürdüren Adalı, "Takım taraftar bütünleşti. Camia tek yürek oldu. Önümüz açık. Gerekirse ara dönemde gelip gidenler olabilir. Üç cephede birden iddialıyız. Malum güçler ki, siz hepsini biliyorsunuz izin verirlerse şampiyon olacağız. Ayrıcalık değil, sadece adalet bekliyoruz. Rekabet, yarış eşit şartlarda geçsin yeter." dedi.