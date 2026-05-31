Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Serdal Adalı geldi Beşiktaş 6 gol farkla kazandı

Serdal Adalı geldi Beşiktaş 6 gol farkla kazandı

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup etti. Siyah - Beyazlı ekibin başkanı Serdal Adalı karşılaşmayı Süleyman Seba Spor Salonu'nda takip etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Serdal Adalı geldi Beşiktaş 6 gol farkla kazandı
Son Güncelleme:

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 10. ve son haftasında şampiyon Beşiktaş, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yendi.

Siyah-beyazlı takım, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 19-16 önde kapattı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, maçı da 38-32 kazandı.

Bu sonuçla şampiyon siyah-beyazlılar, play-off'u 10'da 10 yaptı, sezonu da 61 puanla noktaladı.

Nilüfer Belediyespor ise 54 puanla sezonu ikinci basamakta tamamladı.

SERDAL ADALI GELDİ BEŞİKTAŞ FARK ATTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nilüfer Belediyespor ile oynanan müsabakayı tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında salondaki yerini alan Adalı, dikkatle maçı izledi.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora ve futbol altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Serdal Adalı Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro