Serdal Adalı Erdoğan'a pozisyonları izletmeye gitti: Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört büyük kulübün başkan ve yöneticileriyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği görüşmelerin perde arkasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TARTIŞMALI HAKEM KARARLARINI İZLETMEK İSTEDİ

Dici Futbol'dan Timurtaş Burak Uçar’ın aktardığına göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Erdoğan’la görüşmeye hazırlıklı gitti. Adalı’nın yanında bulunan iPad’de, Süper Lig’in ilk üç haftasında tartışma yaratan bazı hakem pozisyonlarının görüntüleri bulunuyordu.

Adalı’nın amacı bu görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a izletmek ve Beşiktaş’ın hakem yönetimleri konusundaki rahatsızlığını doğrudan anlatmaktı. Ancak iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı danışmanları araya girdi.

DANIŞMALARI İZİN VERMEDİ

Danışmanların, Adalı’nın görüntüleri Erdoğan’a izletme talebine karşı çıkarak, “Cumhurbaşkanımız UEFA veya FIFA Başkanı değil. Bu pozisyonlara ne diyebilir ki?” dediği öne sürüldü.

SERDAL ADALI TFF ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Adalı’nın Erdoğan’a gitme kararı aslında sürpriz değildi. Beşiktaş Başkanı, 26 Ağustos’ta Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı ziyaretin ardından hakem yönetimlerine çok sert tepki göstermiş ve artık yaşananları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatacağını açıkça söylemişti.

Adalı o gün, “Bu saatten sonra derdimizi anlatabileceğimiz tek kişi kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ederek yaşananları kendisine arz edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

MHK'NİN İSTİFASINI İSTİYOR

Beşiktaş Başkanı özellikle Alanyaspor maçında Leandro Trossard’a yapılan müdahaleye kırmızı kart çıkmamasına tepki göstermiş, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu da hedef almıştı.

Adalı, “Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe Türk futbolu bir adım ileriye gitmez” diyerek hakem sorununda federasyondan sonuç alamadığını savunmuştu.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Aradan kısa süre geçtikten sonra Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ı da ayrı ayrı kabul etti.

Adalı’nın iPad’le Erdoğan’a pozisyonları izletmeye çalıştığı ve danışmanların buna müdahale ettiği iddiasına ilişkin Beşiktaş Kulübü ya da Cumhurbaşkanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı.