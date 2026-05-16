Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği tartışma konusu oldu.

Olası bir ayrılık durumunda en güçlü aday olarak gösterilen Şenol Güneş, suskunluğunu bozdu. Beşiktaş yorumcusu Ali Ece'ye konuşan Güneş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MÜHİM OLAN BİR GÖREVE GELMEK DEĞİL..."

Taraftara sevgisi için teşekkür eden Güneş, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum” sözlerini sarf etti.

"KARARI VERECEK OLAN SAYIN BAŞKANDIR"

Beşiktaş'a gelip gelmeyeceğine yönelik tartışmalar üzerine de konuşan Güneş, "Kararı verecek olan sayın başkandır, şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur” ifadelerini kullandı.