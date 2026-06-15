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Halk TV Spor Şenol Güneş de topa girdi: Montella ve Kerem Aktürkoğlu çıkışı

Şenol Güneş de topa girdi: Montella ve Kerem Aktürkoğlu çıkışı

Şenol, Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Güneş, Montella ve Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şenol Güneş de topa girdi: Montella ve Kerem Aktürkoğlu çıkışı

Teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

"HİÇ Mİ DEĞİŞMEDİK BİZ"

TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, Vincenzo Montella ve Kerem Aktürkoğlu'nun eleştirilmesine sert çıktı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

24 sene önce ben giderken 'Senden olmaz' deniyordu. Şimdi de Montella'ya 'Senden olmaz' deniyor. Değişen bir şey yok. Demek ki düşünce değişimi yapmak lazım. 24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz?

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"ŞARTLAR ÖYLE GEREKTİRDİ"

Kerem Aktürkoğlu 'Ben santrfor oynamalıyım' demedi. Sol-sağ açık... Tuncay Şanlı bir ara kaleye geçti. Kaleci olmak için mi geçti? Şartlar itibarıyla geçti. Hoca karar verdi. Hoca niye karar verdi? Şartlar öyle gerektirdi. Takıma yine hocası çağırdı.

"NEDEN SUÇLUYORUZ"

Bizde Avrupa'daki gibi değil. Çağırdığın zaman gelmeye mecbur. Gelen oyuncular askerlik gibi göreve çağrılıyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Beğenmezsen değiştirirsin ama neden suçluyoruz.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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