Senenin son yarışı yapılacak: 7 bin 500 kişi katılacak

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından 2016’dan beri her yıl düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum’da senenin son yarışı Avrupa etabıyla yapılacak. 4 Ekim Pazar günü Yenikapı parkurunda koşulacak yarışta katılımcılar 5K ve 10K olmak üzere iki kategoride ter dökecek.

Toplamda 7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve kontenjanların günler öncesinden dolduğu İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K kategorisinde 6 bin 100, 14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K kategorisinde ise bin 400 kişinin parkura çıkması bekleniyor.

KİT DAĞITIMI 1-3 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabına kayıt yaptıran kişiler, yarış kitlerini 1-3 Ekim tarihleri arasında Kanyon’un P1 katındaki İBB Spor İstanbul stantlarından alacak. Kit dağıtımı 1-2 Ekim tarihlerinde 10.00-19.00, 3 Ekim tarihinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

MARATONDA KOŞMANIN YOLU BU YARIŞTAN GEÇİYOR

İki ayrı kategoride koşulacak İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında ilk heyecan saat 08.00’de başlayacak 5K yarışıyla yaşanacak. 5K yarışının tamamlanmasının ardından 09.15’te 10K kategorisi için start verilecek. 5K için 50, 10K için ise 90 dakikalık zaman limiti uygulanacak yarışta, 10K kategorisini 90 dakikada tamamlayan koşucular 1 Kasım’da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu’ndaki 15,5K kategorisinde yarışmak için gereken kriteri de sağlayacak.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında 10K kategorisinde kadınlar ve erkekler genel klasmanında birincilere 25 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 15 bin TL, dördüncülere 10 bin TL, beşincilere 8 bin TL, altıncılara 6 bin TL, yedincilere 5 bin TL, sekizincilere ise 4 bin TL para ödülü verilecek.

5K kategorisinde ise kadınlar ve erkekler genel klasmanında birincilere 10 bin TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere ise 5 bin TL değerindeki Sportive hediye çeki verilecek.

10K’DA 13 FARKLI YAŞ GRUBUNDA KUPA HEYECANI

13 farklı yaş grubunda da rekabete sahne olacak İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında ilk üçe girenlere kupanın verileceği yaş grupları dağılımı ise şöyle olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+

YARIŞ GÜNÜ HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yarış gününde güneşli bir hava beklenirken, sıcaklığın en düşük 12, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor. İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında kategorilere göre parkur detayları ise şu şekilde olacak:

Parkur Detayı (5K)

Yarış, Yenikapı Miting Alanı önünde bulunan Langa otobüs durağı önünde başlayacak. Koşucular, Kennedy Caddesi boyunca sahil yolunda Kumkapı, Cankurtaran’ı geçecek. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden “U” dönüşü yapan yarış, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı’ya kadar geri koşulacak ve başladığı noktada son bulacak.

Parkur Detayı (10K)

Yarış, Yenikapı Miting Alanı önünde bulunan Langa otobüs durağı önünde başlayacak. Koşucular, Kennedy Caddesi boyunca sahil yolunda Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu’nu geçecek. İDO girişinden “U” dönüşü yapan yarış, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı’ya kadar geri koşulacak ve başladığı noktada son bulacak.