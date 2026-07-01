Senegal'den Mardin'e geliyor: Kulübede oturacak

Senegalli eski santrfor Lamine Diarra, 1’inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.

Mardin 1969 Spor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik yapılanmasını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ahmet Cingöz'ün ekibine, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Senegalli eski golcü Lamine Diarra'nın yardımcı antrenör olarak dahil olduğu belirtildi.

KULÜBEDEN KATKI SAĞLAYACAK

Futbolculuk dönemindeki tecrübesini antrenörlük kariyerine taşıyan Diarra'nın, özellikle hücum oyuncularının gelişimine katkı sağlamasının ve uluslararası futbol birikimiyle teknik ekibe destek vermesinin beklendiği ifade edildi. Diarra Mardinspor'un yedek kulübesinden katkı sağlayacak.

LAMİNE DİARRA KİMDİR?

Lamine Diarra, 20 Aralık 1983 doğumlu Senegalli eski futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynayan Diarra, özellikle Partizan ve Antalyaspor’daki performansıyla tanınmış, Sırbistan Ligi’nin en golcü isimlerinden biri olmuştur. Türkiye’de Antalyaspor, Göztepe ve Elazığspor formaları giymiştir.

KİŞİSEL BİLGİLER:

Tam adı: Lamine Diarra

Doğum tarihi: 20 Aralık 1983

Doğum yeri: Bignona, Senegal

Boy: 1,75 m

Mevki: Forvet

KULÜP KARİYERİ:

Dakar UC (2001–2003) – Senegal Ligi’nde gol kralı oldu.

Jeanne d’Arc (2003–2005) – CAF Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi.

Zrinjski Mostar (2005–2007) – Bosna’da 27 maçta 12 gol.

Partizan (2007–2012) – 112 maçta 56 gol; Sırbistan Ligi’nin en golcü oyuncusu.

Al Shabab (2010–2011, kiralık) – 9 maçta 4 gol.

Antalyaspor (2012–2017) – 104 maçta 38 gol; Süper Lig’de önemli katkılar sağladı.

Göztepe (2016–2017, kiralık) – 14 maçta 3 gol.

Elazığspor (2017–2019) – 52 maçta 18 gol.

MİLLİ TAKIM:

Senegal Milli Takımı: 2009–2010 arasında 11 maçta 6 gol.

BAŞARILAR:

Sırbistan Süper Ligi Şampiyonluğu: 3 kez (2008/09, 2009/10, 2011/12)

Sırbistan Kupası: 2008/09

UAE Lig Kupası: 2010/11