Semih Gümüş Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı: Büyük haksızlık edildi

Büyükler kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini yaşayan Gümüş, yarı finalde İngiliz Abdul Burton'a mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti.

Asics Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda üç galibiyet alarak yarı finale yükselen milli boksör, İngiliz rakibi karşısında istediği sonucu elde edemedi. Buna rağmen Gümüş, büyükler kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazanmış oldu.

''BÜYÜK HAKSIZLIK EDİLDİ''

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Semih Gümüş, yarı final mücadelesinde üstün taraf olduğunu düşündüğünü belirterek hakem kararlarına tepki gösterdi.

Milli boksör, "Yarı finalde çok üstündüm. Oyun benim elimdeydi ama büyük haksızlık edildi. Buradaki herkes gördü." ifadelerini kullandı.

Gümüş ayrıca aynı organizasyonda bronz madalya kazanan ağabeyi Samet Gümüş'ün de haksızlığa uğradığını düşündüğünü söyledi.

"BU BİZİM İÇİN YENİLGİ DEĞİL"

Yaşadığı mağlubiyete rağmen bronz madalyanın kendisi için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Gümüş, turnuvadan değerli tecrübelerle ayrıldığını belirtti.

Milli sporcu, "Üçüncü olduk ama mutluyum. Bu bizim için yenilgi değil, çok büyük kazanç." sözleriyle elde ettiği madalyanın önemine dikkat çekti.

Semih Gümüş, mağlubiyete üzüldüğünü ancak organizasyonda önemli deneyimler kazandığını ifade ederek kariyerindeki sonraki hedeflerini de açıkladı.

HEDEFİNDE OLİMPİYATLAR VAR

Büyükler kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmanın kendisi için önemli olduğunu belirten Gümüş, önündeki Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda daha büyük başarılar elde etmek istediğini söyledi.

Milli boksör, bu organizasyonlardan edindiği tecrübeleri gelecekteki turnuvalara taşıyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağı göndere çıkarmak istediğini dile getirdi.