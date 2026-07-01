Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı kulüp, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Atromitos'ta forma giyen Alman kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Baku, aynı zamanda takımın ilk yabancı transferi oldu.

SELÇUK İNAN'IN ISRARLA İSTİYORDU

Teknik direktör Selçuk İnan'ın uzun süredir yakın takibinde olan Baku için ön protokol yapılarak süreç hızlandırıldı. Futbolcunun piyasa değerinin anlaşılan rakamın yaklaşık iki katına ulaştığı belirtilirken bu durum transferin Kocaelispor açısından ne kadar avantajlı tamamlandığını gözler önüne serdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ, İMZAYI ATTI

Sabah saatlerinde İzmit'e gelen Baku, önce detaylı sağlık kontrolünden geçti. Herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmamasının ardından resmi sözleşmeye imza attı.

GEÇEN SEZON 19 GOLE DOĞRUDAN KATKI

1998 doğumlu sol kanat oyuncusu geçen sezonu Atromitos formasıyla lig ve kupada 13 gol ve 6 asistlik üretken bir performansla kapattı. Sürati ve teknik kapasitesiyle öne çıkan Baku, Mainz altyapısından yetişti ve Almanya U21 Milli Takımı forması giydi. Kariyerinde Holstein Kiel ve Legia Warszawa'da da forma giyen deneyimli kanat, 2021-22 sezonunda Göztepe'de oynadığı 20 maçta 2 gol 1 asist kaydederek Türk futbolunu yakından tanıdı.

KADRO ŞEKİLLENMEYE DEVAM EDİYOR

Kocaelispor bu sezon öncesinde iki yerli transfer gerçekleştirmişti. Baku ile birlikte üçüncü takviyesini de tamamlayan yeşil-siyahlıların kadro yapılanmasını sürdüreceği belirtiliyor.