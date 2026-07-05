Selçuk İnan Milli Takım kampında gözdağı verdi

Kocaelispor yeni sezona dikkat çeken bir giriş yaptı. 2026-2027 sezonuna hazırlanan Kocaelispor, kamp sürecinin startını verdi. Yeşil-siyahlı ekip, Teknik Direktör Selçuk İnan gözetiminde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk antrenmanlarına çıktı.

RİVA'DAN GÖZDAĞI VERDİ

Riva'daki hazırlıkların ilk günü oldukça yüksek tempoda başlarken Selçuk İnan, kamp döneminin ilk çalışmalarında futbolcularla bire bir ilgilenerek dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın, yüksek tempolu ve disiplinli bir hazırlık dönemi geçirmeyi hedeflediği aktarıldı. Oyuncuların kamp başlangıcındaki istekli ve motive görüntüsü, teknik heyeti memnun etti. Selçuk İnan şimdiden yeni sezon için rakiplerine gözdağı verdi.

KAMP 17 TEMMUZ'A KADAR RİVA'DA

Kocaelispor'un Riva'daki kamp programı 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında takımın, önceden belirlenen antrenman planı doğrultusunda çift idmanlarla kondisyon ve taktik çalışmalarını bir arada yürütmesi bekleniyor. Tesislerin sunduğu profesyonel imkanların, oyuncular arasındaki uyum sürecini hızlandırması ve yeni transferlerin takıma adaptasyonunu kolaylaştırması öngörülüyor.

Kocaelispor camiası, Riva'da geçirilecek yoğun çalışma temposunun ardından Yeşil Siyahlı ekibin hazırlık maçlarında göstereceği performansı bekliyor.