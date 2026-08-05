Selçuk İnan istemedi: Fransa'dan çıktı

Kocaelispor’da son dönemde disiplinsiz davranışlarıyla gündeme gelen Belçikalı orta saha oyuncusu Joseph Nonge, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Brestois ile resmi olarak anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından imzalar bugün atıldı.

FRANSA’DA YENİ SAYFA: 3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Nonge, Brest ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine Fransa futbolunun en üst seviyesinde devam edecek. Fransız kulübü bu transferle orta sahasını güçlendirirken, genç oyuncunun Ligue 1’de nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

KADRO DIŞI SÜRECİNİN ARKA PLANI

Kocaelispor’da yaşanan ayrılığın temelinde disiplin sorunları vardı. Teknik Direktör Selçuk İnan, yeni sezon planlamasında Nonge’ye yer vermedi ve oyuncunun tavırları nedeniyle A takımdan ayrı çalışmasına karar verdi. Bir süredir kadro dışı kalan futbolcu, yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla takımdan tamamen ayrıldı.

KULÜPTEKİ ÇALKANTILI DÖNEMİN SONU

Nonge’nin Brest’e transferi, Kocaelispor’da uzun süredir devam eden iç huzursuzluğu da resmen noktalamış oldu. Körfez ekibi, genç oyuncunun ayrılığıyla birlikte yeni sezon kadro yapılanmasını daha net bir şekilde şekillendirme fırsatı bulacak.





