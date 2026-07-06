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Halk TV Spor Selçuk İnan istemedi: 300 bin euroluk uçurum oluştu

Selçuk İnan istemedi: 300 bin euroluk uçurum oluştu

Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın kadroda düşünmediği Karol Linetty için belirsizlik hakim. Yönetim ile yıldız oyuncu arasında 300 bin euroluk uçurum var.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selçuk İnan istemedi: 300 bin euroluk uçurum oluştu

Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan'ın kadro planlamasında yer vermeği Karol Linetty ile yol ayrımı süreci başladı. Polonyalı futbolcunun menajerleri sözleşme feshi için 400 bin Euro talep ederken Kocaelispor 100 bin Euro teklifini masaya koydu.

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900 BİN EURO YAZIYOR AMA

Sözleşmesinde 900 bin Euro yazan ve bir yıl daha bağlayıcılığı bulunan Linetty, Riva kampı kadrosundan çıkarılarak kendine kulüp aramasına izin verildi. Yeşil-siyahlı yönetim, oyuncuyla yol ayrımına giderek yabancı kontenjanını açmak ve bu alanı stoper transferine kullanmak istiyor.

Selçuk İnan istemedi: 300 bin euroluk uçurum oluştu - Resim : 2

PAZARLIK SÜRÜYOR: UÇURUM 300 BİN EURO

İlk görüşmelerde taraflar arasında 300 bin Euro'luk derin bir uçurum oluştu. Ancak kulüp çevrelerinden gelen bilgilere göre görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanma ihtimali güçlü. Kocaelispor'un önceliği süreci bir an önce tamamlayarak yabancı stoper transferini Riva kampının sonuna yetiştirmek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Selçuk İnan Kocaelispor
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