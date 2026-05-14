Selçuk İnan istedi: Çimler söküldü

Kocaelispor'da sezon bitmeden değişim başladı. Doğal çimin tamamen sökülmesiyle başlayan süreç, kulübün altyapı yatırımlarında yeni bir dönemi başlattı.

SELÇUK İNAN'IN TALEBİ KARŞILIKSIZ KALMADI

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Brunga Tesisleri'ndeki zemin sorununa dikkat çekerek yenileme talebini yönetime iletti. Kulüp yönetimi bu talebi hızla hayata geçirdi. Sahadaki doğal çim tamamen sökülürken yerine modern standartlardaki hibrit çim zemin kurulacak. Hibrit çim; doğal çimin sağlıklı görünümünü yapay çimin dayanıklılığıyla birleştiren, özellikle yoğun antrenman temposu çeken kulüplerin tercih ettiği bir zemin sistemi olarak öne çıkıyor.

TESİS YOĞUNLUĞU KOCAELİSPOR'U RİVA'YA TAŞIYOR

Brunga Tesisleri'ndeki zemin çalışmaları devam ederken Kocaelispor, önümüzdeki sezonun hazırlık sürecinde ciddi bir lojistik sorunla karşılaşacak. Sevindikli Tesisleri'nin 2026-2027 sezonunun devre arasına kadar kullanıma hazır hale gelmeyeceği öngörülüyor. Brunga ve Derince Stadı'nda da bakım çalışmaları süreceğinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Riva Tesisleri'nde başlayacak.

KOCAELİSPOR'UN YENİ ÜSSÜ

Türk futbol kulüplerinin kamp ve hazırlık dönemlerinde sıkça tercih ettiği Riva Tesisleri, Kocaelispor için geçici de olsa önemli bir merkez işlevi üstlenecek. Selçuk İnan yönetimindeki kadronun yeni sezon çalışmalarını burada sürdürmesi planlanıyor.



Kocaelispor, tesis yatırımlarını tamamladığında hem antrenman kalitesi hem de oyuncu gelişim ortamı açısından ligdeki rakiplerine kıyasla belirgin bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.