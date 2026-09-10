Selçuk İnan Galatasaray'dan nasıl puan alacaklarını açıkladı: Sinirli olabiliyoruz

Kocaelispor, pazar günü Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Selçuk İnan nasıl puan alacaklarını açıkladı. İnan, "Bazen sinirli olabiliyoruz" dedi.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk İnan, üst üste aldıkları galibiyetlerden dolayı çok mutlu olduklarını ve bunun için büyük efor sarf ettiklerini söyledi.

"GALATASARAY MAÇI BENİM İÇİN AYRI"

İnan, şöyle devam etti:

"Galatasaray maçı benim için ayrı ve duygusal yönü ağır basan özel bir karşılaşma. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Çok koşmamız, çok mücadele etmemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim. Galatasaray güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var. Oradan puan almak kolay olmayacak. Kazanacağımız her puan altın değerinde.

Gerginlikler futbolun içinde hep var ama bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor. Biz teknik direktörler, futbolcular olarak işimizi sadece profesyonelce doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bazen agresif, sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın içindeki oyuncuların göstermiş olduğu emeğe karşılık bir hak arama oluyor hakemlere karşı. Onun dışında asla rakip takım taraftarına, hocasına, yöneticisine saygısızlığımız olmadı. Oyuncularım da bu şekilde davranıyor. Dışarıda yaşanan gerginlik hangi maç olursa olsun bizim dışımızda gelişiyor. Bunun olmasını hiç istemem. Hele ki Galatasaray maçında hiç istemem ama maalesef ki bu tür gerginlikler bizim ülkemizde fazlasıyla meydana geliyor."