Şehrin ortasında yükseliyor dağcılar da çalışıyor: 51 bin kişilik stadyum kırmızı beyaz olacak

Başkent Ankara'da inşa edilen yeni stayyumdaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli stadyumun 2026-2027 sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar, stat yapısının yüzde 95 seviyesinde bittiğini, çevre düzenleme çalışmalarının ise yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı.



Hava koşullarının çalışmaları zaman zaman yavaşlattığını dile getiren Saraçlar, şöyle devam etti:

"Bina içi faaliyetlerin çoğu, imalatların çoğu tamamlandı. Çevre düzenlemelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz stadyum projemizi 2026-2027 sezon başında tamamlamak. Ana yapının yüzde 95'i bitti. Çelik yapımızın bütün ana ürünleri tavana kalktı, yerine monte edildi. Yaklaşık 17 bin ton çelik imalatımız var. Dünyada sıralamaya giren bir çelik yapımız, çatı yapımız var. Şu anda stadın çatısında artık son küçük elemanlar monte ediliyor, kontroller ve boya rötuşları yapılıyor. Çatıda dağcı sporcu belgeli arkadaşlar son boya rötuşlarını yapıyor. Stadyumun kırmızı beyaz renklerde tasarlanan tribün koltuklarının montaj süreci başladı. Koltuk bağlantılarına başladık, koltukların yüzde 50'ye yakını imal edilmiş ve şu anda sahada bulunuyor. Bayram sonrası inşallah hızlı bir şekilde koltuk montajlarımıza başlayacağız.

TFF VE UEFA YETKİLİLERİ ZİYARET ETTİ

Projemizin başlangıçta planlanan seyirci kapasitesi artırıldı. Projemiz açılışta 51 bin seyirci kapasitesinde olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkilileri de stadyumu ziyaret etti. UEFA'nın paylaştığı bazı öngörüleri, talepleri oldu. O taleplerin de hepsini tamamlayacağız inşallah.



Yapının içinde 160.000 metrekare kapalı alanda yaklaşık 15 farklı spor branşında antrenman yapılabilecek salonlar mevcut. Boks, atıcılık, tekvando, karate, buz hokeyi, masa tenisi gibi birçok farklı branş için antrenman salonları hazırlanıyor.

Mimarımız Bahadır Özkul yapıyı tasarlarken futbol topunun üzerindeki desenlerden esinlenmiş. Ayrıca stadımızın seyir konforu da çok yüksek. Seyir konforuyla ilgili C eğrisi diye bahsedilen bir eğri var. Sahanın her köşesini görebilme niteliği de tribünlerin her noktasından mevcut. En önemli özelliklerinden biri de çatı yapımızın bir kabuk sistem gibi 8 ana taşıyıcı ayak üzerinde oturması ve ana yapıya dokunmaması. Bu sayede futbolseverler tribünlerin her bölgesinden çok net izleme konforuna sahip olacaktır. Bütün planlamalarımız 2026-2027 futbol sezonuna yetiştirmek üzerine. İnşallah futbolseverleri sezon başında bu statta buluşturacağız." (AA)