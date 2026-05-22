Karşıyaka'da hareketli günler yaşanıyor.

İzmir ekibinde başkan Cicibaş, sosyal medya hesabından, "Hiçbir yerde, hiçbir açıklamamda, 'Başkan adayı olacağım' ya da, 'Devam edeceğiz' şeklinde bir söylemde bulunmadım, bulunmadık. Tam tersine, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kulübü devretmeye hazır olduğumuzu açıkça ifade ettik. Zaten şahsımın ya da mevcut yönetimimizin yeniden aday olmak veya göreve devam etmek gibi bir isteği hiçbir zaman olmamıştır. Bu kutsal armaya hizmet edecek, sorumluluk alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla" açıklamasını yaptı.

LİG 5 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Karşıyaka, yeni sezonda futbolda 3'üncü Lig'de 9'uncu yılını geçirmeye hazırlanırken, Türkiye Futbol Federasyonu ligin statüsünü açıkladı. Ligde 25 yaş ve üzeri kadrolarda 5 futbolcu olabilmesi, amatör transferlerin oynatılabilmesi kuralı ve ligin bölgesel oynanması değişmedi. Yeni sezonda 3'üncü Lig'de 4 değil, 18'er takımlı 3 grup bulunacak.

Grup liderlerinin yanı sıra her grubun Play-Off şampiyonu da 2'nci Lig'e yükselecek. Play-Off'tan bu sezonki gibi 2 değil, 3 takım üst lige çıkacak. Ligde 8 sezonda 5 kez Play-Off'tan elenen İzmir ekibi, art arda 3 sezondur finallerde hayal kırıklığı yaşamıştı. Ligde yeni sezon 5 Eylül'de başlayacak.