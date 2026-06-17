GMG Kastamonuspor'da olağan genel kurulun ardından başlayan sarsıntı dinmiyor. Başkan Cengiz Aygün'ün görevi bırakmasıyla şekillenen yeni yönetimde de çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yılmaz'ın verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle istifa etmesinin yarattığı sarsıntı, iki yeni ayrılığı beraberinde getirdi.

DENETLEME KURULU DA DAĞILDI

Denetleme Kurulu Başkanı Avni Burhan Demirci, kulüpteki son gelişmeleri gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Demirci açıklamasında şunları söyledi:

Kulübümüzde son yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Denetleme Kurulu başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

ART ARDA İSTİFA

Hemen ardından Denetleme Kurulu Üyesi Zafer Öksüzoğlu da aynı yolu izledi. Öksüzoğlu, Erkan Yılmaz'ın basın açıklamasında ortaya koyduğu gerçekleri gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını duyurdu.

YILMAZ: BU SEVGİYE DUYARSIZ KALAMAZDIM

İlk istifayı veren Erkan Yılmaz ise açıklamasında kulübe olan bağlılığını ön plana çıkardı: Kastamonuspor sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Bu sevgiyi bağrında taşıyan memleketimin her köşesindeki Kastamonuspor sevdalılarının tepki seslerine duyarsız kalamazdım.