Sea to Sky’da zafer Manuel Lettenbichler’in oldu

Antalya’nın Kemer ilçesinde Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 7’nci yarışı olan 17’nci Sea to Sky tamamlandı.

Dünyanın önde gelen hard enduro sporcularını bir araya getiren organizasyonda sporcular, üç etap boyunca zorlu parkurlarda mücadele etti.

370 SPORCU KIYASIYA YARIŞTI

4 kıtada 8 yarıştan oluşan FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağı olan Sea to Sky, 7-10 Ekim tarihleri arasında 36 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında sporcular; plaj, orman ve dağ etabında mücadele ederek Kemer’in zorlu arazi koşullarında sınırlarını zorladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda Cazador co-sponsor olarak yer aldı.

ÜÇ ETAPTA ZORLU MÜCADELE

Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen plaj etabının ardından sporcular, dün de orman etabında teknik parkurları aşmak için yarıştı. Mücadelenin son bölümünü oluşturan dağ etabında ise sporcular, saat 09.00’da Çamyuva Plajı’ndan start aldılar. Kesmeboğazı’nı geçerek ormanlık arazi içinden ilerleyen sporcular, Avrupa’nın en uzun, Türkiye’nin ise hem en uzun hem de en büyük teleferiği olan Olympos Teleferik’in bulunduğu 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’na çıktı.

MANUEL LETTENBICHLER YİNE BİRİNCİLİK KÜRSÜSÜNDE

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın birincilik kürsüsünde 3:40:01,78’lik dereceyle Red Bull’un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Lettenbichler, bu yıl da Sea to Sky’ı birinci sırada tamamlayarak başarısını sürdürdü. İkinciliği 3:44:01,89’luk dereceyle Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev, üçüncülüğü ise 3:44:12,88’lik dereceyle İspanyol sporcu Mario Roman elde etti.

SEMİH ÖZDEMİR: HERHANGİ BİR AKSİLİK OLMADI, ETAPLAR ÇOK GÜZELDİ

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir, bu sene 17’ncisi düzenlenen Sea to Sky’ın güzel bir havada gerçekleştiğini ifade ederek, “Bugün dağ yarışının finalinde ilk gelen sporcular finişi gördü. Organizasyonu bu etapla tamamlamış bulunuyoruz. Herhangi bir aksilik olmadı, etaplar çok güzeldi. Geçtiğimiz hafta yağışlı bir hava vardı ki bu da etapları enduro için ideal hale getirdi. Katılımcılar memnun, ben de organizasyonun 17’ncisini tamamladığımız için mutluyum. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Manuel Lettenbichler, bu yıl da Sea to Sky’da birinci oldu. Muhtemelen buradan elde ettiği puanla dünya şampiyonluğunu da garantilemiş oldu. Kendisini ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

“BÖLGEYE MÜTHİŞ BİR İLGİ VAR”

Sea to Sky’ın bilinen bir marka haline geldiğini dile getiren Semih Özdemir, “Bölgeye müthiş bir ilgi var. Sporcular, yanlarında gelen aileleri, izleyiciler sayesinde Kemer’de şu anda ciddi bir hareket var. Aynı zamanda sporcuların ve bizim medyamız ile gerçek bir tanıtım haline geldi” diye konuştu.

MUSTAFA KABASAKALOĞLU: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Kabasakaloğlu, “Buranın havasına ve atmosferine baktığımızda 6 aylık bir bebekten 85-90 yaşına kadar vatandaşımızın yer aldığını görebiliyoruz. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden katılımcı Kemer’de 17’nci Sea to Sky için buluştu. Her geçen yıl kendini daha da geliştiren bir etkinlik oluyor” şeklinde konuştu.

AYHAN GÖK: SEA TO SKY BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, “Spor turizmi bizler için çok kıymetli. Hem sezonu uzatmak hem de farklı turist tiplerini ülkemize getirmek için spor turizmi en iyi araçlardan biri. Sezonun bitmesine yakın Kemer’e bir can suyu olması anlamında Sea to Sky bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

BUĞRAHAN BOZKURT: DEĞİŞEN PARKURLAR SAYESİNDE ORGANİZASYON KALİTESİ DE ARTIYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, “Sea to Sky, Antalya’da düzenlenen gözbebeği organizasyonlarımızdan bir tanesi. Bu sene 17’ncisini düzenliyoruz, çok güzel bir organizasyon. Her sene değişen parkurlar sayesinde organizasyon kalitesi de artıyor. Bu yıl da çok güzel parkurlar hazırlanmış. Plaj, orman ve dağ etabı ile beraber çok güzel bir yarış geçti. Birçok ülkeden sporcular yer aldı. Sporcularımız gerçekten çok efor sarf ettiler, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÖDÜLLER TÖRENLE VERİLDİ

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nın ardından 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci İletişim Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Kabasakaloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali Uslu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Kudret Özçelik, Kemer İlçe Spor Müdürü İlkay Kaya, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir ile çok sayıda davetli katıldı.