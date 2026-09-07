Sea to Sky’da şampiyonluk düğümü Kemer'de çözülecek

FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda sezonun kritik virajı Kemer’de dönülecek. 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Sea to Sky, dünyanın önde gelen Hard Enduro sporcularını ülkemizde buluştururken, şampiyonluk rekabetinin de en önemli duraklarından

YEDİNCİ ETABA TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nda Türkiye, organizasyonun 7’nci etabına ev sahipliği yapacak.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen ve Akdeniz’in kıyısından başlayıp Toroslar’ın zirvesine uzanan parkuruyla dünyada kendine özgü bir yere sahip olan Sea to Sky, sporculara deniz seviyesinden yüksek rakımlı dağlara kadar uzanan son derece zorlu bir rekabet sunacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Sezonun geride kalan yarışlarının ardından Manuel Lettenbichler 150 puanla liderliğini sürdürürken, Mitch Brightmore 126 puanla ikinci sırada bulunuyor. İki sporcu arasındaki 24 puanlık fark, Kemer’deki mücadeleyi birincilik açısından daha da kritik hale getiriyor. Teodor Kabakchiev ise 94 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği, Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleşecek organizasyonda Cazador co-sponsor olarak yer alacak.

DÜĞÜM KEMER’DE ÇÖZÜLECEK

Red Bull’un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler, sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla liderliği elinde tutuyor. Alestrem, Lagares, Forza Orza ve Abestone’da elde ettiği galibiyetlerle dikkat çeken Lettenbichler, Kemer’de hem dünya şampiyonluğu yolundaki avantajını korumak hem de Sea to Sky’daki üstünlüğünü sürdürmek isteyecek.

Şampiyonanın en yakın takipçisi bir diğer Red Bull sporcusu Mitch Brightmore ise aradaki 24 puanlık farkı azaltarak zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İngiliz pilotun sezon içerisindeki yükselişi, Kemer’deki yarışı daha da çekişmeli hale getiriyor.

Üçüncü sırada bulunan Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev de 94 puanla şampiyonluk mücadelesinin üst sıralarındaki yerini koruyor. Böylece Kemer’de yalnızca liderlik değil, podyum sıralaması için de önemli bir yarış yaşanacak.

Serinin 6’ncı yarışında pilotlar, 23-26 Eylül tarihlerinde Afrika’da The Roof of Africa’da kıyasıya mücadele edecek.

DÜNYA YILDIZLARI KEMER’DE AYNI PARKURDA BULUŞACAK

Sea to Sky, Hard Enduro’nun en güçlü isimlerini benzersiz Kemer parkurunda karşı karşıya getirecek. Lettenbichler ve Brightmore’ın yanı sıra Teodor Kabakchiev, Ashton Brightmore, Billy Bolt, Wade Young ve Mario Roman gibi deneyimli sporcular da Türkiye etabının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Sea to Sky’da son iki yılın genel klasman galibi Lettenbichler, Kemer’deki başarısını sürdürmek isterken, 2018 yılının şampiyonu Wade Young da parkuru iyi tanıyan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Hard Enduro dünyasının en tanınan sporcularından Billy Bolt ise teknik sürüş kabiliyetiyle Kemer’deki mücadelenin önemli aktörlerinden olacak. İngiliz pilot, 2025 Sea to Sky’da Beach Race’i kazanarak hızlı bir başlangıç yapmıştı.

DENİZDEN TAHTALI’NIN ZİRVESİNE UZANAN SINAV

Sea to Sky’ı diğer yarışlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, sporcuları Akdeniz kıyısından Toroslar’ın zirvesine taşıyan parkuru. Üç ayrı bölümden oluşan Sea to Sky’da Plaj Yarışı, yüksek hız ve mücadele gücünü öne çıkarırken, Orman Yarışı teknik sürüş becerilerini sınayacak. Dağ Yarışı ise deniz seviyesinden başlayarak yaklaşık 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine uzanacak.

Değişken zemin, uzun tırmanışlar ve zorlu teknik bölümler sporcuların yalnızca motosiklet hakimiyetini değil, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını da test edecek. Bu yönüyle Sea to Sky, birincilik yarışındaki sporcular için sezonun en kapsamlı sınavlarından biri olacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GÖZLER KEMER’E ÇEVRİLECEK

Sea to Sky, sporcuların yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen motorsporları tutkunlarını da Kemer’de buluşturuyor. Yarış haftasında bölgeye gelen yabancı ziyaretçiler, aileleriyle birlikte hem tatil yapıyor hem de organizasyonu yerinde takip ediyor. Ekim ayında turizm sezonunun yoğunluğu azalırken Sea to Sky’ın yarattığı hareketlilik, başta konaklama sektörü olmak üzere Kemer’deki turizm işletmelerine katkı sağlıyor. Organizasyon böylece sportif rekabetin yanı sıra bölgenin uluslararası tanıtımını ve spor turizmini güçlendiriyor.