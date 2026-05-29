Satışı gündeme gelmişti: Galatasaray Eyfel Kulesi için Paris Belediyesi'ne başvurdu

Fransa'nın sembolü olan Paris'teyi Eyfel Kulesi'nin merdivenlerinin satışı gündeme gelmiş, hatta bir bölümünün satıldığının belirtilmesi dünyada geniş yankı bulmuştu.

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan ve 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray Kulübü'nün de Eyfel Kulesi için Paris Belediyesi'ne başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

"GALATASARAY RENKLERİ İLE YANIP SÖNECEK"

Sarı kırmızılı kulübün şampiyonluk kutlamaları için Paris Belediyesi'ne de başvuru yaptığı belirtildi. Gazeteci Levent Tüzemen, Sabah'taki habere göre kutlamalar Avrupa'ya yayılacak. Tüzemen, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, 4. şampiyonluktan sonra asla bir doygunluk içine girmedi. Başkan Dursun Özbek gelecek sezon 5'te 5 yapmak ve Avrupa'da daha başarılı olmak için güçlü, etkili ve kaliteli nokta transferler yapacak. Şampiyonluk kutlamaları, bayram sonrası yeniden başlayacak.

Bildiğim kadarıyla başkan Özbek, Brüksel'de kutlamaya katılacak. Sadece Belçika'nın başarılarını kutladığı büyük meydanda 13 Haziran'da büyük bir eğlence düzenlenecek. Bunun için Belçika'daki Galatasaray Derneği özel izin aldı. Özbek ve bazı yöneticiler de katılacak. Viyana'daki eğlence ve gösterilerin aynı tarihe denk gelmesi büyük şanssızlık oldu.

Galatasaray için Paris'te şampiyonluk şöleni planlanıyor. Fransa Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ali İnan, Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire'a başvuru yaptı. Eğlenceler arasında Eyfel Kulesi'nin sarı-kırmızı renklere bürünmesi talep edildi. Bu talep kabul edilirse Paris'in sembolü tarihi Eyfel Kulesi Galatasaray renkleri ile yanıp sönecek ve Galatasaray logosu da yansıtılacak. Eğer izin çıkmazsa belediye başkanının belirleyeceği bir başka önemli meydanda kutlamalar yapılacak."