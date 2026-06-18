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Halk TV Spor Santarelli Fransa maçı biter bitmez Almanya tehlikesini açıkladı

Santarelli Fransa maçı biter bitmez Almanya tehlikesini açıkladı

Voleybolda Türkiye-Fransa maçının ardından Ay-yıldızlıların başantrenörü Daniele Santarelli, "3-0 kazanmak o kadar kolay değildi. Fransa iyi takım" dedi. Milli çalıştırıcı Almanya maçı öncesi ise önemli bir noktaya dikkat çekti.

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Santarelli Fransa maçı biter bitmez Almanya tehlikesini açıkladı

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli ile oyunculardan Gizem Örge, maçı kazandıkları için mutluluklarını dile getirdi.

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Santarelli Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Skora rağmen zor bir maç geçirdiklerini aktaran Santarelli, "3-0 kazanmak o kadar kolay değildi. Fransa iyi takım. Bugün televizyondan diğer zorlu maçları da izledim, bazı takımların çok zorlandığını gördüm. Bu da demek oluyor ki kimseye karşı oynamak kolay değil. Kesinlikle en iyi formumuzda değiliz, daha çok gelişmeliyiz. En iyi performansımızı yakalamak için çok çalışabileceğimizi biliyoruz. Bugün iyi iş çıkardık, çok iyi değil ama 3-0 her zaman 3-0'dır, bundan dolayı mutlu olabiliriz." ifadelerini kullandı.

ALMANYA TEHLİKESİ

İkinci haftanın üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacaklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Almanya başka bir takım ve çok zor olacak. Her anlamda kaliteleri var; hızlı toplar için smaçörlere sahipler. Onlara karşı oynamak kolay değil, birçok takımı zor durumda bıraktıklarını biliyoruz. Umarım her gün bir adım daha iyiye gideriz. Yarın antrenmanımız var, yarın iyi çalışmamız önemli çünkü sonraki maç benim için en önemlisi." dedi.

ANKARA SEYİRCİSİNE ÖVGÜ

Ankara seyircisinin desteğine dikkati çeken Santarelli, "Seyirciler benim için bağımlılık gibi. Bu tür bir taraftar kitlesinden ve destekten ayrı kalamam. Burada olmak çok güzel." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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