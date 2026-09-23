Şansal Büyüka Galatasaray'ın 2 büyük sıkıntısını açıkladı

Galatasaray'ın son dönemdeki performansını değerlendiren Şansal Büyüka, Sarı Kırmızılı takımın 2 büyük sıkıntısını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte hem bireysel hem de takım olarak düşüş yaşandığını belirten Büyüka, özellikle savunma hattındaki sorunlara dikkat çekti.

"LEAO'YU OSIMHEN'LE GÖRMEK LAZIM"

Rafael Leao'nun performansıyla ilgili görüşlerini paylaşan Büyüka, Portekizli yıldız için aceleci yorum yapılmaması gerektiğini söyledi.

Şansal Büyüka, "Leao çok top kaybetti ama hareketli bir futbolcu. Osimhen'le geldiği zaman görmek lazım. Dünya futbolunun hızlı futbolcuya ihtiyacı var. O yüzden ben olumlu bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDA DOYMUŞLUK VAR"

Galatasaray'ın sadece eksik oyuncular nedeniyle sorun yaşamadığını dile getiren deneyimli yorumcu, takımın genel görüntüsünü eleştirdi.

2 BÜYÜK SIKINTI

Büyüka, "Galatasaray'da Osimhen'sizliğin dışında başka sıkıntılar da var. Takımda boşvermişlik ve doymuşluk var. Öfke ve isyan göremiyoruz. Osimhen dışında tüm futbolcular geriye gitmiş. Yeni transferler katkı veremiyor" dedi.

"BİRİNCİ SORUN SAVUNMA"

Sarı-kırmızılı takımın en büyük probleminin savunma hattı olduğunu vurgulayan Şansal Büyüka, yenen gol sayısına dikkat çekti.

Büyüka, "Birinci sorun savunma. 6 maçta 10 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Gol yedikleri zaman peşine bir gol daha yiyorlar. Çorum, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında bunu gördük" sözleriyle Galatasaray'ın savunmadaki kırılgan yapısını eleştirdi.