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Halk TV Spor Samsunspor'un yeni transferinin cezası nedeniyle oynayamayacağı ortaya çıktı

Samsunspor'un yeni transferinin cezası nedeniyle oynayamayacağı ortaya çıktı

Samsunspor, İskoç futbolcu Elliot Watt'ı transfer etti. Ancak futbolcunun cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Samsunspor'un yeni transferinin cezası nedeniyle oynayamayacağı ortaya çıktı

Samsunspor, İskoç takımı Motherwell'den orta saha oyuncusu Elliot Watt'ı transfer etti.
Ancak Watt'ın İskoçya'da aldığı ceza nedeniyle 4 maçta oynayamayacağı ortaya çıktı.

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Samsun Gazetesi'ndeki habere göre; İskoç oyuncunun geçen sezon Celtic'e 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle İskoçya Futbol Federasyonu (SFA) tarafından 4 resmi maçtan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Elliot Watt'ın maçın ardından federasyona sert tepki gösterdiği ve hakem kararlarını da "Tarihin en kötüsü" nedeniyle eleştirilerde bulunduğu bildirildi.

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Haberde Samsunspor'un Elliot Watt'ın cezasının Türkiye'de uygulanmaması veya kaldırılması amacıyla hukuki süreci başlatacağı da vurgulandı.
Kırmızı beyazlı kulübün, avukatları aracılığıyla harekete geçtikleri ifade edildi.
25 yaşındaki futbolcu Motherwell'de geçen sezon 42 maçta oynadı ve 6 gol attı.
İskoç futbolcu daha önce İngiltere Premier Lig takımlarında da forma giydi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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