Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesi hakem ataması için olay iddia

Süper Lig'de milli aranın ardından Trabzonspor'u konuk edecek Samsunspor'dan hakem atama sürecine dair tepki geldi.

Samsunspor taraftar grupları, sosyal medyadan yayımladıkları ortak açıklama Trabzonspor üyesi Hikmet Öksüzoğlu'nun hakem atama sürecinde yer aldığını öne sürerek tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Samsunspor–Trabzonspor karşılaşması öncesinde, Trabzonspor’un 8740 numaralı kongre üyeliği bulunan Hikmet Öksüzoğlu’nun müsabakanın hakem atama sürecinde görev almasını kabul etmiyoruz. Böylesine şaibeli bir ligde ve ortamda, bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir.

Rakip kulüple üyelik bağı bulunan bir kişinin hakem atamalarında söz sahibi olması, tarafsızlık ilkesi açısından ciddi bir çıkar çatışması doğurur. Türk futboluna duyulan güveni korumakla yükümlü kurumların bu durumu görmezden gelmesi kabul edilemez.

TFF ve MHK’nin görevi, tüm kulüplere eşit mesafede durmak ve bunu şeffaf kararlarla göstermektir. Daha başlangıç düdüğü çalmadan güveni tartışmaya açılan bir sürece sessiz kalmayacağız. Hikmet Öksüzoğlu’nun bu müsabakanın hakem atama sürecinde hiçbir şekilde görev almamasını talep ediyoruz.

MHK başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklanmışken ve dahi nice hakemler başkanlık makamını iddiaların gündemindeyken MHK’ye TFF’ye PFDK’ya hiçbir kurumuna güvenimiz artık yoktur. Devletimizin bu sorunları çözeceğinden de umutluyuz. Umudumuz isteğimiz temiz, adil futboldur.

Kulübümüzün gerekli resmî itirazları ivedilikle yapmasını, ilgili kurumların konuyu inceleyerek kamuoyuna açık bir bilgilendirmede bulunmasını bekliyoruz.

Bu arma, bu şehir ve bu cefakâr taraftar hakkının takipçisidir.

Anadolu’nun alın terini kimseye çiğnetmeyiz!