Samsunspor ters köşe yaptı: Trabzonspor derken rekor fiyata gitti

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Adı bir süredir Trabzonspor ile anılan Samsunspor'un savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in yeni takımı belli oldu.

Karadeniz ekibinin 2023 yazında Union Berlin'den 200 bin euroya transfer ettiği Hollandalı stoper, Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

YÜKSEL YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un Hollandalı savunmacı Rick Van Drongelen'i kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer girişimlerinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği belirtilmişti. Ancak bordo-mavili yönetim, ilerleyen süreçte bu transferden vazgeçme kararı aldı.

Öte yandan Kulüpler Birliği toplantısında iki kulübün temsilcileri arasında Van Drongelen'in durumu da gündeme geldi. Trabzonspor cephesinin, deneyimli stoper için Samsunspor'un transfer konusundaki tutumunu öğrenmek amacıyla temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI SATIŞI

Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Anthony Musaba'nın 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen Fenerbahçe, Samsunspor tarihinin en yüksek bonservisli satışlarından birine imza atmıştı.

Rick Van Drongelen'in aynı bedelle gerçekleşen transferi de bu rekoru yakalamış oldu.

Ayrıca Samsunspor, daha önce 2000/01 sezonunda kulüp tarihinin önemli golcülerinden Serkan Aykut'u 5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a göndererek benzer bir transfer başarısı elde etmişti.