Samsunspor sahasında Göztepe'yi devirdi

Süper Lig'de Samsunspor, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek ligi 7. sırada bitirdi.

Spor Servisi Editör
Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Samsunspor'a 3 puanı getiren golleri 36. dakikada Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavşan ve 89. dakikada Mouandilmadji attı.
Göztepe'de Heliton, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

7. SIRADA BİTİRDİ

Bu sonuçla Samsunspor, Süper Lig'de sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.
Göztepe ise 55 puanda kalarak 6. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Coulibaly'nin pasında Elayis Tavsan'ın şutunda kaleci Lis'ten dönen top, Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

12. dakikada Antunes'in yerden pasında Taha Altıkardeş'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada Juan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Janderson'un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkarttı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda defansa çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Cherni'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Juan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesinin ardından golü faul nedeniyle iptal etti.

67. dakikada Antunes'in kullandığı serbest vuruşta yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla kale önünde Elayis Tavsan'ın şutunda top ağlara gitti: 2-0

89. dakikada gelişen Samsunspor atağında Elayis Tavsan'ın pasında Mouandilmadji, ceza saha içinde çektiği şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma, Samsunspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Süper Lig Futbol
