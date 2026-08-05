Samsunspor kurtarıcı olarak getirdi: 4 maç cezalı olduğu ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in başlamasına günler kala Samsunspor’un yeni transferi Elliot Watt’ın ceza durumu gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. İskoçya’da aldığı 4 maçlık men cezasının Türkiye’de uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

FEDERASYONLAR ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Federasyonlar nezdinde görüşmeler devam ediyor, kulübümüz yakında resmi açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Watt’ın Süper Lig’in ilk haftalarında sahada olup olmayacağına dair merakın daha da artmasına neden oldu.

TARAFTARLAR MERAKTA

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Watt, sosyal medyada gündem oldu. Bir taraftarın yönelttiği "Yeni transferimiz Elliot Watt’ın İskoçya’dan kalan cezası nedeniyle ligin başında oynayamayacağı doğru mu?" sorusuna verilen yanıt, sürecin halen belirsiz olduğunu ortaya koydu.

OLASI SENARYOLAR

Ceza Türkiye’de geçerli olursa: Watt, Süper Lig’in ilk 4 maçında forma giyemeyecek.

Watt, Süper Lig’in ilk 4 maçında forma giyemeyecek. Ceza uygulanmazsa: İskoç orta saha oyuncusu, ligin başında sahada olacak ve Samsunspor’un orta sahasında önemli bir rol üstlenecek.

ELLIOT WATT’IN KARİYERİ

26 yaşındaki İskoç futbolcu, Wolverhampton Wanderers altyapısında yetişti. Salford City ve Motherwell formaları giydi. 2025-26 sezonunda Motherwell’de 42 maçta görev alarak 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Samsunspor, 18 Temmuz 2026’da Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.





