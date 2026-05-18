Samsunspor A Milli Takım aday kadrosuna tepki gösterdi

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Takım'ın 35 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.

Süper Lig ekibi Samsunspor, kalecisi Okan Kocuk'un geniş kadroya davet edilmemesine sert tepki gösterdi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''A Milli Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk’un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz.



2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi’nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur.



Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir. Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam…''