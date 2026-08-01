Samsunspor 2 golle kazandı

Süper Lig temsilcisi Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı hazırlık karşılaşmasında Belçika ekibi Westerlo'yu 2-1 mağlup ederek kamp dönemindeki çalışmalarını galibiyetle sürdürdü.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Belçika'nın Westerlo kentinde bulunan Het Kuipje Stadı'nda ev sahibi Westerlo ile karşı karşıya geldi. Teknik heyet, mücadelede farklı oyunculara süre vererek takımın son durumunu değerlendirme fırsatı buldu.

İLK GOL WESTERLO'DAN GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Westerlo, 23. dakikada Bassette'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde Samsunspor beraberlik golü için ataklar geliştirse de aradığı fırsatları değerlendiremedi ve devre arasına Belçika temsilcisinin tek gollük üstünlüğüyle gidildi.

SAMSUNSPOR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Samsunspor, baskısının karşılığını 65. dakikada Sousa'nın golüyle aldı ve skora denge getirdi. Beraberlik golünün ardından hücumdaki etkisini artıran Karadeniz temsilcisi, yalnızca üç dakika sonra Mendes'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçmeyi başardı.

Kalan dakikalarda Westerlo'nun beraberlik çabalarına savunmada başarılı şekilde karşılık veren Samsunspor, skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecinde moral depolarken, teknik heyet de oyuncuların fiziksel ve taktiksel performanslarını yakından gözlemleme imkânı buldu.