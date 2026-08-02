Samsun Open Tenis Turnuvası tamamlandı: Gelirler Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası finalinde Gabriel Debru rakibi Constantin Bittoun Kouzmine'yi mağlup etti. Turnuvanın gelirleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
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Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası, bugün yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı.
GELİRLER MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANDI
25 ülkeden 60 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın gelirleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı. Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası’nın finalinde Fransız Gabriel Debru ile Fransız Constantin Bittoun Kouzmine karşılaştı.
GABRIEL DEBRU ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Debru, oldukça çekişmeli geçen ve 1 saat 32 dakika süren mücadele sonunda rakibi Kouzmine’yi 3-6, 7-5 ve 6-4’luk sonuçlarla mağlup ederek turnuvayı kazanan isim oldu.
ÇİFTLERDE KAZANAN PAPA - ZHENG İKİLİSİ
Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası çift erkekler finalinde rakiplerini yenen Christopher Papa - Baolu Zheng ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, finalist Gabriel Debru - Dan Added ikilisi oldu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi