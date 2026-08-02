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Halk TV Spor Samsun Open Tenis Turnuvası tamamlandı: Gelirler Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

Samsun Open Tenis Turnuvası tamamlandı: Gelirler Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası finalinde Gabriel Debru rakibi Constantin Bittoun Kouzmine'yi mağlup etti. Turnuvanın gelirleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Samsun Open Tenis Turnuvası tamamlandı: Gelirler Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası, bugün yapılan final müsabakalarının ardından tamamlandı.

GELİRLER MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANDI

25 ülkeden 60 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın gelirleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı. Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası’nın finalinde Fransız Gabriel Debru ile Fransız Constantin Bittoun Kouzmine karşılaştı.

GABRIEL DEBRU ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Debru, oldukça çekişmeli geçen ve 1 saat 32 dakika süren mücadele sonunda rakibi Kouzmine’yi 3-6, 7-5 ve 6-4’luk sonuçlarla mağlup ederek turnuvayı kazanan isim oldu.

ÇİFTLERDE KAZANAN PAPA - ZHENG İKİLİSİ

Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası çift erkekler finalinde rakiplerini yenen Christopher Papa - Baolu Zheng ikilisi turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, finalist Gabriel Debru - Dan Added ikilisi oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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