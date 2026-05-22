Atalanta, sosyal medya hesapları üzerinden yeni logosunu dünyayla paylaştı.

1907'den bu yana Bergamo'nun gururu olan kulüp, 124. yılında görsel kimliğini köklü biçimde dönüştürdü. Yeni tasarımda logo çerçevesi tamamen kaldırılırken format da modernleştirilerek daha sade ve çağdaş bir yapıya kavuşturuldu.

SERİE A'DA YENİ MODA

Bu değişim Atalanta'ya özgü bir karar değil; Serie A'da giderek yaygınlaşan bir tasarım dönüşümünün parçası. Daha önce Juventus siyah-beyaz çizgilerden oluşan ikonik logosunu sadeleştirerek çağdaş bir kimliğe kavuşmuş, ardından Inter da logosunu minimize etmişti. Atalanta'nın bu adımıyla birlikte İtalyan futbolunun önde gelen kulüpleri görsel kimlik alanında ortak bir dile yöneliyor. Minimal tasarım akımı; dijital platformlarda, forma ve lisanslı ürünlerde daha temiz ve ölçeklenebilir bir görünüm sunması nedeniyle kulüplerin öncelikli tercihi haline geliyor.

AVRUPA ŞAMPİYONUNUN YENİ YÜZÜ

2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Bergamolu ekip, Gian Piero Gasperini yönetiminde Avrupa'nın en dikkat çekici kulüpleri arasına girdi. Yeni logo değişimi birçok taraftar tarafından hoş karşılanmadı.

ŞAMPİYONLUK YARAMADI MI?

Logo değişikliklerinde her zaman tartışılan soru şu: Geçmişe olan bağlılık mı korunmalı, yoksa geleceğe mi bakılmalı?

Atalanta'nın tercihinde kulübün temel renkleri ve simgeleri korunurken gereksiz detaylar ayıklanarak daha evrensel ve zamansız bir kimlik elde edildiği açıklandı.

124 yıllık köklü bir geçmişi taşıyan logonun değişmesi ise birçok taraftarın tepkisine neden oldu.