Şampiyonluğun formülünü açıkladı: "Galatasaray" dedi TFF ve MHK'yi işaret etti

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Toroğlu, "Peki Aziz Yıldırım nasıl geldi? Öncelikle Aziz Yıldırım doğru bir iş yaptı, hayal satmadı. Hakan Safi gibi daldaki elmalardan bahsetmedi, eldeki elmalardan bahsetti. ‘Onu alacağım, bunu alacağım’ demekle başkan olunmaz. Nitekim millet bunları yemedi" yorumunu yaptı.

Ali Koç'un kulübü çok seven iyi bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Toroğlu, Sözcü'deki yazısında "Ama ekibine hep itaat edenleri aldı. Kendisi ile kavga edecek, tartışacak insanları almadı. Galatasaray bundan çok iyi faydalandı. Ali Koç’un kontrolsüz hırsından da faydalanarak farkı açtı. Fenerbahçe camiası bunları karşıdan gördü ve şuna karar verdi. Bu G.Saray’la ancak Aziz Yıldırım baş eder. En son can simidi olarak ona sarıldı. Aziz Yıldırım da bunun farkında. Onun için de şu an kontrollü konuşuyor ama sezon başlayınca bu Aziz Yıldırım’ı göremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AYNI TUZAĞA YILDIRIM DÜŞMEYECEKTİR"

Erman Toroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi dönelim arka bahçeye... Şampiyon olmak için iyi kadro, teknik adam falan tamam da daha da önemlisi TFF denen bir gerçek var. Şampiyon olacaksanız kurullara adamlarınızı sokacaksınız. Disipline, tahkime, MHK’ye ve yönetim kuruluna. Yıllardır bunu Galatasaray kendisi açısından iyi yaptı. Hatta sarı kırmızılı yöneticiler daha fazla bağırıp çağırarak ortalığı yangın yerine çevirip şampiyon oldular. Düşünün son 12 yılda Galatasaray’ın 7 şampiyonluğu var, Fenerbahçe’nin yok. Ve Galatasaraylılar Fenerbahçe’nin kollandığını söylüyorlar, hatta hakemlerden şikayet ediyorlar.

Ali Koç burada tuzağa düştü ama aynı tuzağa Yıldırım düşmeyecektir. Büyük takım başkanları her zaman konuşmazlar. Konuştukları zaman federasyon dahil herkesin dikkatini çekmeliler. Federasyon G.Saray ilişkisi şu an tamamen kopmuş durumda. G.Saray tarafı ‘İlişkileri askıya aldık’ dedi. Bunun üzerine TFF de kupayı askıya aldı, yöneticiler o kupayı askıdan alıp takıma verdiler. Yani bu yıl kartlar başka türlü açılacak. Büyükekşi federasyonu olduğu gibi G.Saraylıydı. Şimdiki federasyonun iki senelik geçmişinde de yine G.Saray şampiyon oldu. Şu bir gerçek, G.Saray hep Ali Koç kalsın istiyordu. Ama şimdi karşılarında Aziz Yıldırım var. Yazılı ve görsel basın olarak bizler hareketli, heyecanlı bir sezon geçireceğiz, şimdiden belli."