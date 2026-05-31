Şampiyonlar Ligi'ne Arda Güler damgası: UEFA resmen açıkladı

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ödül aldı.
Milli yıldız, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Sezon ödüllerini açıklayan UEFA, Arda Güler'e de "yılın çıkış yapan oyuncusu" ödülünü verdi.

BAYERN MUNİH MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Arda Güler, Bayern Münih ile oynanan maçta attığı iki golle gündem olmuştu.
Real Madrid'de geride bıraktığımız sezonda toplamda 51 maçta forma giyen Arda Güler, 6 gol atarken 14 de asist yaptı ve 21 gole doğrudan katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olan 21 yaşındaki yıldızın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GUTI'DEN ARDA DEĞERLENDİRMESİ: UMARIM BANA BENZEMEZ

Kariyerinde Real Madrid ve Beşiktaş formaları terleten Guti Hernandez, Arda Güler hakkında, "Arda Güler bana benziyor mu? Umarım Guti’ye benzemez. Çünkü onda çok büyük bir kalite olduğunu, son paslarının çok iyi olduğunu ve çok iyi futbol oynadığını hissediyorum. Ancak benim için de hep bunlar söylenirdi. Bu nedenle benimle kıyaslanmasının ona fayda sağlayacağını düşünmüyorum" dedi.

