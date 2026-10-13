Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük!
Temsilcilerimiz zorlu sınavlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu. Ateşe düştük!
Temsilcilerimiz zorlu sınavlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu. Ateşe düştük! Rakipler birbirinden güçlü çıktı.
Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden VakıfBank; Mulhouse, Opole ve elemelerden gelecek Porto, Maribor, Beveren, Esquimo takımlarından biriyle oynayacak.
VakıfBank, ilk maçını 25 Kasım'da elemelerden gelecek 4 takımdan biriyle yapacak. 1 Aralık'ta Fransız takımı Mulhouse, 17 Aralık'ta da Polonya'nın Opole takımıyla karşılaşacak.
12 Ocak'ta yine Mulhouse ile mücadele edecek olan VakıfBank, 26 Ocak'ta elemelerden gelecek takımla, 3 Şubat'ta da Opole ile karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı ise Tent, Scandicci'nin yanı sıra elemelerden gelecek Turan, Maritsa, Mladost veya Herceg Novi ile oynayaca.
Maç takvimi şöyle: 24 Kasım: Tent, 1 Aralık elemelerden gelecek takım, 17 Aralık Scandicci, 12 Ocak elemelerden gelecek takım, 27 Ocak Tent, 2 Şubat Scandicci.
Fenerbahçe'nin rakipleri ise Vasas, Paris ve Milano. 24 Kasım'da Vasas'la karşılaşacak olan temsilcimiz, 3 Aralık'ta Paris'le, 17 Aralık'ta Milano ile oynayacak.
12 Ocak'ta Paris'le karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 26 Ocak'ta Vasas, 3 Şubat'ta da Milano takımlarıyla oynayıp grup maçlarını tamamlayacak.