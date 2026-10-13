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Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük!

Temsilcilerimiz zorlu sınavlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu. Ateşe düştük!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 1
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Temsilcilerimiz zorlu sınavlara çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu. Ateşe düştük! Rakipler birbirinden güçlü çıktı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 2
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Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden VakıfBank; Mulhouse, Opole ve elemelerden gelecek Porto, Maribor, Beveren, Esquimo takımlarından biriyle oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 3
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VakıfBank, ilk maçını 25 Kasım'da elemelerden gelecek 4 takımdan biriyle yapacak. 1 Aralık'ta Fransız takımı Mulhouse, 17 Aralık'ta da Polonya'nın Opole takımıyla karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 4
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12 Ocak'ta yine Mulhouse ile mücadele edecek olan VakıfBank, 26 Ocak'ta elemelerden gelecek takımla, 3 Şubat'ta da Opole ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 5
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Eczacıbaşı ise Tent, Scandicci'nin yanı sıra elemelerden gelecek Turan, Maritsa, Mladost veya Herceg Novi ile oynayaca.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 6
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Maç takvimi şöyle: 24 Kasım: Tent, 1 Aralık elemelerden gelecek takım, 17 Aralık Scandicci, 12 Ocak elemelerden gelecek takım, 27 Ocak Tent, 2 Şubat Scandicci.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 7
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Fenerbahçe'nin rakipleri ise Vasas, Paris ve Milano. 24 Kasım'da Vasas'la karşılaşacak olan temsilcimiz, 3 Aralık'ta Paris'le, 17 Aralık'ta Milano ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz ve maç takvimi belli oldu: Ateşe düştük! - Fotoğraf: 8
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12 Ocak'ta Paris'le karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 26 Ocak'ta Vasas, 3 Şubat'ta da Milano takımlarıyla oynayıp grup maçlarını tamamlayacak.

Fenerbahçe Vakıfbank Eczacıbaşı Voleybol
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