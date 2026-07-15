Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynandı. Tur atlayan takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları, oynanan 10 karşılaşmayla başladı ve tur atlayan takımlar belli oldu.
KuPS Kuopio, Lincoln Red Imps, Iberia Tiflis, Vikingur Reykjavik, Ararat-Armenia, Levski Sofya, Sabah, Kauno Zalgiris, Larne ve Shamrock Rovers üst tura çıktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARI SONUÇLARI
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): 2-3 (2-0)
Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): 2-2 (3-2)
Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2 (0-2)
Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 2-2 (0-1)
The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): 1-2 (0-2)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): 4-0 (1-1)
Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-1 (1-3)
Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-3 (1-1)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): 5-1 (0-2)
Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): 2-1 (1-0) (AA)