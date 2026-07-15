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Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynandı. Tur atlayan takımlar belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları, oynanan 10 karşılaşmayla başladı ve tur atlayan takımlar belli oldu.

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KuPS Kuopio, Lincoln Red Imps, Iberia Tiflis, Vikingur Reykjavik, Ararat-Armenia, Levski Sofya, Sabah, Kauno Zalgiris, Larne ve Shamrock Rovers üst tura çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARI SONUÇLARI

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): 2-3 (2-0)
Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): 2-2 (3-2)
Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2 (0-2)
Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 2-2 (0-1)
The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): 1-2 (0-2)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): 4-0 (1-1)
Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-1 (1-3)
Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-3 (1-1)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): 5-1 (0-2)
Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): 2-1 (1-0) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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