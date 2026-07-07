Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu: 1. torbada 2 takımımız var

Voleybol kadınlarda yeni sezonda Avrupa'da ülkemizi 6 takım temsil edecek.

VakıfBank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Zeren Spor CEV Cup'ta, Aras Kargo Challenge Cup'ta mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi grupları 15 Temmuz'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Kura çekiminde aynı ülkeden 2 takım aynı gruba düşmüyor. Ancak bu iki takımdan biri wild card aldıysa bu kural uygulanmıyor.

Galatasaray'ın wild card'la katıldığı için başka bir Türk takımıyla aynı gruba düşme olasılığı bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba

Vakıfbank

Fenerbahçe

Conegliano

Scandicci

Lodz

2. Torba

Eczacıbaşı

Milano

Rzeszow

Opole

Suhl

3. Torba

Dresdner

Mulhouse

Paris

Voluntari

Tent

4. Torba

Galatasaray

Vasas

Novara

Elemelerden gelecek 2 takım daha