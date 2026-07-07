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Halk TV Spor Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu: 1. torbada 2 takımımız var

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu: 1. torbada 2 takımımız var

CEV Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. 1. torbada 2 takımımız bulunuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu: 1. torbada 2 takımımız var

Voleybol kadınlarda yeni sezonda Avrupa'da ülkemizi 6 takım temsil edecek.
VakıfBank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Zeren Spor CEV Cup'ta, Aras Kargo Challenge Cup'ta mücadele edecek.

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Şampiyonlar Ligi grupları 15 Temmuz'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
Kura çekiminde aynı ülkeden 2 takım aynı gruba düşmüyor. Ancak bu iki takımdan biri wild card aldıysa bu kural uygulanmıyor.
Galatasaray'ın wild card'la katıldığı için başka bir Türk takımıyla aynı gruba düşme olasılığı bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şöyle:
1. Torba
Vakıfbank
Fenerbahçe
Conegliano
Scandicci
Lodz

2. Torba
Eczacıbaşı
Milano
Rzeszow
Opole
Suhl

3. Torba
Dresdner
Mulhouse
Paris
Voluntari
Tent

4. Torba
Galatasaray
Vasas
Novara
Elemelerden gelecek 2 takım daha

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi Galatasaray Vakıfbank Eczacıbaşı
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