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Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu mücadelesi, yapılan 8 maçla başladı. Sürpriz sonuçlar alındı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı. Oynanan 8 maçta sürpriz sonuçlar alındı.

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Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde muhtemel rakipleri Sparta Prag ile Olimpik Lyon, Çekya'da karşılaştı. Çekya temsilcisi Sparta Prag, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.
Üçüncü eleme turu ilk ayağı, Fenerbahçe-Sturm Graz (Avusturya) ve Aarhus (Danimarka)-Sabah (Azerbaycan) karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

Alınan sonuçlar şöyle:
Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2
Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 2-1
Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan): 1-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 5-0
Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda): 0-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç): 3-3
Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-1 (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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