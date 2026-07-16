Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru
Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçlarında gol yağmuru yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. 4 karşılaşmada 13 gol atıldı.
Oynanan maçların sonunda Universitatea Craiova, Klaksvik, Egnatia ve Kairat Almaty bir üst tura yükseldi.
Gecenin en farklı galibiyetini Arnavutluk takımı Egnatia, Moldova'dan Petrocub karşısında 6-1'lik skorla aldıb. İki takım arasındaki ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı.
Romanya'nın Universitatea Craiova takımı ise Belarus ekibi ML Vitebsk'i 2 maçta da yenerek turu geçti.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar şu şekilde:
Universitatea Craiova (Romanya) - ML Vitebsk (Belarus): 1-0 (4-1)
Atert Bissen (Lüksemburg) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-2 (1-2)
Egnatia (Arnavutluk) - Petrocub (Moldova): 6-1 (1-1)
Sutjeska (Karadağ) - Kairat Almaty (Kazakistan): 0-2 (1-2) (AA)