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Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı. İşte sonuçlar.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 karşılaşmayla başladı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİRİNCİ ELEME TURU

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova): 1-1
Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler): 2-0
Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0
Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra): 3-1
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya): 2-0
Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-2
Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-1
Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan): 1-1
Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg): 2-1
Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan): 1-0 (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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