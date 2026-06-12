Şampiyon olup bir alt lige transfer oldular

TFF 1. Lig'e yükseldikten sonra kongre sürecine odaklanan Muğlaspor'da transfer hareketliliği başladı.

Şampiyonluğa büyük katkı sağlayan kaleci İsmet Yumakoğulları ile orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı, yeni sezon için TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor ile anlaştı.

PENALTI KAHRAMANI ERZİNCAN'DA

Ayrılığın en dikkat çekici ismi tartışmasız İsmet Yumakoğulları oldu. Geçen sezon Bursa'da oynanan Play-Off finalinde Elazığspor'a karşı seri penaltılarda üç penaltı kurtararak Muğlaspor'u 1. Lig'e taşıyan kaleci, kariyerinin 7. şampiyonluğunu da yeşil-beyazlı formayı giyerek kutlamıştı. Erzincanspor, bu tecrübeli eli sağlam kaleciye kavuşarak kale sorununa köklü bir çözüm buldu.

ERZİNCAN İDDİALI KURULUYOR

Abdurrahman Canlı'nın da TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor'a katılmasıyla birlikte Erzincan ekibinin yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturma sürecinde kararlı adımlar attığı görülüyor.