Şampiyon oldular karşılarında Kim'i görünce hep birlikte ağladılar

Kuzey Kore'nin kadın futbol takımı Naegohyang, Güney Kore'de düzenlenen Asya Kadınlar Şampiyonlar Ligi turnuvasının finalinde Japonya'nın Verdy Beleza takımını yenerek şampiyon oldu.

Kadın futbolcular ülkelerine dönüşlerinde Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un tarafından kutlandı.

Nefes'teki habere göre; Başkent Pyongyang'ta Kore İşçi Partisi'nin 80. yıldönümünü kutlamalarına katılan Kim Jong-un şampiyon futbolcularla da bir araya gelerek hepsini tek tek tebrik etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE HAVAYA ZIPLADILAR

Kadın futbolcular karşılarında Kim Jong-un'u görünce mutluluktan gözyaşlarına boğulup, havalara sıçradılar.

Görüntüler dünyada gündem oldu. ABD'den yayın yapan CNN'de "Şampiyonluğu kazanmak onları Kuzey Kore için ulusal kahraman yapmış olabilir, ancak onların gözlerini yaşartan şey, ülkelerinin lideriyle görüşmeleriydi" ifadeleri kullanıldı.