Şampiyon Eczacıbaşı: Finalde VakıfBank'ı devirdi

Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VakıfBank'ı 3-1 yenerek birinci oldu.

Spor Servisi
2025-2026 voleybol sezonu Altyapı Türkiye Şampiyonası Genç Kızlar Final Müsabakaları, Tokat’ta sona erdi.

Final karşılaşmasında Eczacıbaşı, VakıfBank takımını 3-1’lik skorla (25-18, 23-25, 25-13, 25-18) mağlup ederek Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu.

BEŞİKTAŞ'I YENEN NİLÜFER ÜÇÜNCÜ

Üçüncülük karşılaşmasında ise Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş’ı 3-0 (25-11, 25-16, 25-23) mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Final karşılaşmalarının ardından yapılan törende turnuvada dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri Tokat Valisi Abdullah Köklü, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Tokat Defterdarı Servet Yılmaz ve Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Onur Hoşnut tarafından takdim edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eczacıbaşı Vakıfbank Beşiktaş
