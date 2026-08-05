Salah'tan Trabzonspor taraftarına olay tepki

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YUNAN BASININDA YANKI BULDU

Mikonos Adası'nı tercih eden oyuncunun burada geçirdiği vakit, Yunan basınında haberlere konu oldu. In sitesinde yayınlanan "Salah, Mikonos'ta tatilde" başlıklı haberde, Mısır milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki zorlu müsabakaların ardından dinlenmek için rüzgarlı adayı tercih ettiği, dikkat çekmemek için şapka takmış olsa da varlığının gözden kaçmadığı belirtildi.