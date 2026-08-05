Salah'tan Trabzonspor taraftarına olay tepki
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ın Mikanos tatilinde Bordo Mavili bir taraftara verdiği tepki gündem oldu.
Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Trabzonspor'a imza atmaya gelmeden önce son durağı olan Mikonos'ta iyice dinlendi ve sezonun yorgunluğunu attı.
TRANSFER RESMİYETE KAVUŞTU
Salah'ın Mikonos'taki tatili sürerken, kulisleri uzun süredir meşgul eden transfer de resmen tamamlandı. Trabzonspor, Mohamed Salah'ı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirerek transferi resmiyete kavuşturdu. Bordo-mavili kulüp ile 34 yaşındaki yıldız futbolcu arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
SALAH'IN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Mikanos'ta Salah'la karşılan bir Trabzonspor taraftarının "Come to Trabzon" sözlerine Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun verdiği tepki gündem oldu. Salah, Trabzonspor taraftarına bakıp arkasını dönü ve cevap vermeden eğlenmeye devam etti. Video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
YUNAN BASININDA YANKI BULDU
Mikonos Adası'nı tercih eden oyuncunun burada geçirdiği vakit, Yunan basınında haberlere konu oldu. In sitesinde yayınlanan "Salah, Mikonos'ta tatilde" başlıklı haberde, Mısır milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki zorlu müsabakaların ardından dinlenmek için rüzgarlı adayı tercih ettiği, dikkat çekmemek için şapka takmış olsa da varlığının gözden kaçmadığı belirtildi.
PLAJDA VE GECE HAYATINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Mykonos Live TV, yıldız futbolcuyu hem gündüz plajda hem de gece gittiği mekanda görüntüledi. Sabahları adanın plajlarında güneşin ve denizin tadını çıkardığı belirtilen Salah'ın, akşamları Matogianni isimli merkezi yerde vakit geçirmeyi tercih ettiği ifade edildi. Gittiği yerlerde kendisini tanıyan birçok kişinin yıldız isme yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi.