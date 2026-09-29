Salah'ın sakatlığıyla ilgili açıklama: Gerçek nedeni ortaya çıktı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah hakkında son günlerde gündemde olan sakatlık iddialarına Mısırlı gazeteci Shabana'dan açıklama geldi. Shabana, Salah'ın suni çim zemin nedeniyle sakatlık yaşadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Salah'ın durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Shabana, suni çim zeminin oyuncunun özel izin talebiyle bağlantılı olmadığını belirtti.

"SUNİ ÇİM İDDİASI TAMAMEN YALAN"

Mısırlı gazeteci, FIFA'nın bu tür zeminlerde oynanmasına onay verdiğini hatırlatarak, “Suni çim korkusu tamamen bir yalandır. FIFA zaten bu sahalara onay vermektedir.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL İZNİN NEDENİ AİLESİ

Shabana, Salah'ın özel izin istemesinin arkasındaki nedenin ise Sudan'da yayıldığı belirtilen bir virüs olduğunu öne sürdü.

Mısırlı gazeteciye göre yıldız futbolcu, bağışıklık sistemi zayıf olduğu belirtilen yeni doğan oğlu Leil'i korumak ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmek amacıyla özel izin talebinde bulundu.

SALAH ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Daha önce Mekka ve Kayan isimli iki kız çocuğu bulunan Muhammed Salah, eylül ayının başında üçüncü kez baba oldu. Yıldız futbolcu, dünyaya gelen erkek çocuğuna Leil ismini verdi.

Salah'ın ailesinden bir süre ayrı kaldığı ve Trabzon'daki yaşamına ailesini de dahil etmek için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

AİLESİ TRABZON'A GELİYOR

Trabzonspor'a transferinin ardından ailesinden ayrı kalan Salah'ın, önümüzdeki günlerde ailesini Trabzon'a getirmesi bekleniyor.

Yıldız oyuncunun ailesiyle birlikte konaklaması planlanan özel villadaki hazırlıkların sürdüğü, eksiklerin tamamlanmasının ardından ailenin Trabzon'a yerleşmesinin beklendiği ifade edildi.