Salah'ın nerede olduğu ortaya çıktı: "Kesin gibi" diyerek duyurdular

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Mısırlı yıldız Mohamed Salan'ın nerede olduğu ortaya çıktı. İngilizler transfer haberini "Kesin gibi" diyerek duyurdular.

Liverpool'dan sezon bitince ayrılan ve bonservisi elinde olan Mohamed Salah'ın Beşiktaş'la 1+1 yıllık anlaştığı belirtilmişti.

Salah'ın şu anda Yunanistan'ın başkenti Atina'da tatilde olduğu bildirildi.

"BEŞİKTAŞ GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR"

İngiliz basınından The Sun'daki habere göre Liverpool'un efsanevi yıldızı Mo Salah'ın Beşiktaş'a transferinin çok yakın olduğu bildiriliyor.

Haberde, "Footmercato'nun iddiasına göre, serbest oyuncu, sezon başına 10 milyon Euro değerinde bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmış durumda ve sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu ve ek bonuslar da bulunuyor" denildi.

Mısırlı oyuncunun MLS'ye transferiyle de ilgili söylentiler olduğunu vurgulayan gazete, ancak şimdi Türkiye'nin onun bir sonraki durağının olacağının kesin gibi göründüğünü yazdı.

Haberde, "Beşiktaş, bu yaz Arsenal'den Leandro Trossard'ı kadrosuna kattıktan sonra güçlendirmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.