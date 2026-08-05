Salah'ın forma numarası belli oldu

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Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı transfer etti.

Bordo mavili kulüp transferi resmen açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SALAH BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor Kulübü, Salah'ın bugün kente geleceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı belirtilerek, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

SALAH'IN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'da giyeceği formanın numarası da belli oldu.

Salah'ın 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.