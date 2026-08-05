Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Salah'ın forma numarası belli oldu

Salah'ın forma numarası belli oldu

Trabzonspor'un transferini açıkladığı Mohamed Salah'ın forma numarası da belli oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Salah'ın forma numarası belli oldu

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salahtransfer etti.

Son Dakika | Trabzonspor Salah transferini resmen açıkladıSon Dakika | Trabzonspor Salah transferini resmen açıkladı

Bordo mavili kulüp transferi resmen açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Mohamed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SALAH BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor Kulübü, Salah'ın bugün kente geleceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağı belirtilerek, "Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır. Trabzon'daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

SALAH'IN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'da giyeceği formanın numarası da belli oldu.
Salah'ın 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mohamed Salah Trabzonspor Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro