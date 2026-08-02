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Halk TV Spor Salah Trabzonspor için geliyor: Tarih ortaya çıktı

Salah Trabzonspor için geliyor: Tarih ortaya çıktı

Trabzonspor, Mohamed Salah'la görüşmelerde artık son aşamaya geldi. Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcuyu, 5 Ağustos Çarşamba günü Trabzon'a getirmeyi hedefliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Salah Trabzonspor için geliyor: Tarih ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Mohamed Salah hareketliliği yaşanıyor.

TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YAPTI

Her ne kadar yönetim transferi gizli tutmak için iddiaları yalanlasa da yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre; bordo-mavililer, 17 milyon euro maaş artı bonuslar içeren 2 yıllık teklifini Mısırlı futbolcuya iletti.

Salah Trabzonspor için geliyor: Tarih ortaya çıktı - Resim : 1

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile görüşmeler devam ederken artık son aşamalara gelindi. Yöneyim, oyuncunun maaşını karşılayabilmek adına bazı markalarla sponsorluk görüşmelerine başladı.

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ GELMESİ HEDEFLENİYOR

Tarafların anlaşmaya varması halinde Mohamed Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba günü Trabzon'a gelmesinin hedeflendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RAFA KALDIRDI

Oyuncuyla bir dizi görüşmede bulunan Beşiktaş sportif anlamda oldukça ilerlese de mali konularda anlaşamadı. Oyuncu tarafının imaj hakkı ve forma satışlarından yüksek pay talebi nedeniyle transfer rafa kalktı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Beşiktaş Mohamed Salah
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