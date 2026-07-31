Salah tarafının Beşiktaş'a yaptığı teklifi açıkladı: Olaylı menajerden sürpriz öneri

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Mohamed Salah tartışmaları devam ediyor. Oyuncuyla transfer masasına oturan siyah-beyazlılar astronomik talepler nedeniyle geri adım attı.

Beşiktaş'ta basın toplantısı düzenleyen Önder Özen, Mohamed Salah tarafının imaj hakları ve forma satışlarından istediği yüksek pay nedeniyle masadan kalktıklarını ifade etti.

"BELİRLİ SAYININ ALTINDA FORMA SATILIRSA PAY ALMAYACAKLARINI BELİRTTİLER"

Öte yandan oyuncunun menajeri Ramy Abbas'tan konuya dair sessizliğini bozdu. Yağız Sabuncuoğlu'nun 343 Digital Youtube kanalında aktardığına göre Abbas forma satışı sayısına göre pay almayacaklarını öne sürdü.

Sabuncuoğlu açıklamasında “Salah’ın menajer tarafının beyanına göre, Beşiktaş’tan toplam forma satışının yüzde 25’ini istediler. Ayrıca, belirli bir sayının altında forma satılması halinde herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini de belirttiler” dedi.