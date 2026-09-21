Salah kötü yakalandı: Mahkeme celbi evine gönderildi

Mısırlı futbol yıldızı Mohamed Salah kötü yakalandı. Ünlü oyuncunun evine mahkeme celbinin de gönderildiği belirtildi.

Şu anda Trabzonspor'da oynayan Mohamed Salah'ın İngiltere'de yaşadığı bir olay peşini bırakmadı.

İngiliz basınından The Sun'daki habere göre Salah, 400.000 sterlinlik Rolls-Royce marka arabasının hız sınırını aştığı tespit edildikten sonra ehliyetinden mahrum bırakıldı.



Mısırlı forvetin mart ayında bir cep telefonu kamerasına yakalanan elektrikli Spectre'nin direksiyonunda kimin olduğunu polise söylemediği belirtildi.

Habere göre olay geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasından iki gün sonra, Cheshire'daki Wilmslow'da yaşandı .

Premier Lig'in tüm zamanların en golcü yabancı oyuncusu olan 34 yaşındaki Salah'ın 4 milyon sterlinlik malikanesine gönderilen iki mahkeme celbine yanıt vermediği de haberde yer aldı.

6 AY EHLİYET YASAĞI, 660 STERLİN CEZA

Salah'ın sulh hakimleri tarafından, Tek Hakimli Yargılama Usulü uyarınca sürücüyü teşhis edememekten gıyabında mahkum edildiği ifade edildi.

Haberde, "Liverpool efsanesi, şu anda Türk takımı Trabzonspor'da forma giyen futbolcuya altı ay ehliyet yasağı ve 660 sterlin para cezası verildi. Ayrıca 120 sterlin mahkeme masrafı ve 264 sterlin mağdur tazminatı ödemesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

2022'de Salah'ın Stockport'ta Ferrari F8 Tributo'suyla 50 mil/saat hız sınırının olduğu bölgede 63 mil/saat hızla giderken yakalandığı 200 sterlin para cezası ve üç ceza puanı aldığı da hatırlatıldı.

Ayrıca 2018'de Anfield yakınlarında direksiyon başında cep telefonunu kullanırken de görüntülendiği belirtildi.